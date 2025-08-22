Kocaelispor'un Fenerbahçe Maçına Ayrılan Biletler 3 Dakikada Tükendi

Kocaelispor'un Fenerbahçe Maçına Ayrılan Biletler 3 Dakikada Tükendi
Güncelleme:
Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için ayrılan 2 bin 250 bileti taraftarları tarafından sadece 3 dakika içinde satın alındı.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Kocaelispor'da taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını 3 dakikada satın aldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, yarın akşam saat 21.30'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeşil-siyahlı taraftarlar için Fenerbahçe maçında deplasman tribününde stadyum kapasitesinin yüzde 5'i oranında, 2 bin 250 biletlik yer ayrıldı. Bin 235 liradan biletler bugün satışa çıktı ve kişi başına bir bilet alma hakkı verilmesine rağmen 3 dakika içinde tüm biletler satıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
