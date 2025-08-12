Kocaelispor'un Defans Oyuncusu Wieteska'nın Diz Bağında Kopma Tespit Edildi
Kocaelispor, Trabzonspor karşısında sakatlanan defans oyuncusu Mateusz Wieteska'nın sağ diz ön çapraz bağında kopma olduğunu duyurdu. Futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.
Kulüpten futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Wieteska'nın, Atakent Cihan Hastanesi'nde MR görüntülemesinin yapıldığı belirtilerek, "Tetkikler neticesinde futbolcumuzun sağ diz ön çapraz bağında total rüptür (kopma) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
