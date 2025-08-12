Kocaelispor'un Defans Oyuncusu Wieteska'nın Diz Bağında Kopma Tespit Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trabzonspor karşısında sakatlanan defans oyuncusu Mateusz Wieteska'nın sağ diz ön çapraz bağında kopma olduğunu duyurdu. Futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Kocaelispor, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan defans oyuncusu Mateusz Wieteska'nın sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini, futbolcunun tedavisine başlandığını bildirdi.

Kulüpten futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Wieteska'nın, Atakent Cihan Hastanesi'nde MR görüntülemesinin yapıldığı belirtilerek, "Tetkikler neticesinde futbolcumuzun sağ diz ön çapraz bağında total rüptür (kopma) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
MHP'li Feti Yıldız komisyondan paylaştı: Yeni bir infaz yasası şarttır

Tarihi komisyonun ağır topundan 'infaz yasası' çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.