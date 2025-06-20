Kocaelispor'un 2025-2026 Sezonu Hazırlık Programı Açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak. Takım, Topuk Yaylası Tesisleri'nde 22 Temmuz'a kadar çalışacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekipte yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Salı günü başlayacak.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplanacak ekip, 22 Temmuz Salı gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
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