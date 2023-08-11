Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi ve Manisa FK ile karşılaşacak

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında kendi evinde Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon şampiyon olan Kocaelispor, rakibiyle tarihinde 5. kez karşılaşacak. Transfer döneminde 10 oyuncuyu kadrosuna katan Kocaelispor, yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile hareketli bir dönem geçirdi. Maçı Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Geride kalan sezonda şampiyonluğu göğüsleyerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, ligin ilk haftasında kendi evinde Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-siyahlılar, Trendyol 1. Lig'in ilk maçında Manisa FK'yı konuk edecek. İki ekip yarın 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kocaelispor, Manisa FK ile tarihinde 5. kez karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar, rakibiyle oynadığı maçların sadece 1 tanesini yenebildi. Kalan 3 maçta da yenilen Körfez ekibi, 5. karşılaşmayı dört gözle bekliyor. Geçen sezon ligin ilk yarısında Manisa'ya deplasmanda 2-1 yenilen Kocaelispor, 2. karşılaşmayı kendi evinde 2-1 kazandı.

Transfer dönemini hareketli geçiriyor

Yeni teknik patronu Ertuğrul Sağlam ile yaz transfer dönemini hareketli geçiren Kocaelispor, şu ana kadar 10 oyuncuyu kadrosuna kattı. Geçen sezon kiralık olarak gönderdiği Mouhamed Diop, Hakan Öztürk, Onur Öztonga, Ufuk Birdal, Berat Kartal bu sezon tekrardan Kocaelispor'da mücadele edecek. Ayrıca yeşil-siyahlılar, Christian Kouakou, Fatih Bektaş, İbrahima Fofana, Atabey Çiçek, Onur Atasayar, Daniel Candeias, Yusuf Gültekin, Harun Tekin, Enes Sarı ve Yusuf Abdioğlu'nu renklerine bağladı.

Ömer Faruk Turtay düdük çalacak

Sezonun ilk haftasında oynanacak olan Kocaelispor-Manisa FK maçını Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Sezgin Çınar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alpaslan Şen olacak. - KOCAELİ