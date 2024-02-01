Kocaelispor, Toheeb Emmanuel Lawal ile sözleşme imzaladı

Kocaelispor, 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, bir süre önce denenmek üzere takımla beraber antrenmanlara çıkan 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal'ı transfer etti. Yeşil siyahlı kulüp, sağ ve sol kanatın yanı sıra sağ bek mevkisinde görev yapabilen Lawal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. - KOCAELİ