Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor, Toheeb Emmanuel Lawal ile sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocaelispor, 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, bir süre önce denenmek üzere takımla beraber antrenmanlara çıkan 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal'ı transfer etti. Yeşil siyahlı kulüp, sağ ve sol kanatın yanı sıra sağ bek mevkisinde görev yapabilen Lawal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler? 7 Mart hangi burç? 7 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Yedi) 7 Mart yükseleni ne? 7 Mart burcu hangisi? 7 Mart burç özellikleri neler? 6 Mart hangi burç? 6 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Altı) 6 Mart yükseleni ne? 6 Mart burcu hangisi? 6 Mart burç özellikleri neler? 5 Mart hangi burç? 5 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Beş) 5 Mart yükseleni ne? 5 Mart burcu hangisi? 5 Mart burç özellikleri neler? 4 Mart hangi burç? 4 Mart'ta doğanların burcu nedir? 4 Mart yükseleni ne? 4 Mart burcu hangisi? 4 Mart burç özellikleri neler? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama geliyor? Rüyada ölü birini görmek ne demek? Rüyada ölmüş birini görmek? Amvas Vebası nedir? İslam tarihindeki ilk salgın Amvas Vebası nasıl başladı, ne zaman bitti? Amvâs Vebası nasıl aşıldı? 3 Mart hangi burç? 3 Mart'ta doğanların burcu nedir? 3 Mart yükseleni ne? 3 Mart burcu hangisi? 3 Mart burç özellikleri neler? Galatasaray'ın kadrosunda kimler yok? Aldatmak canlı izle! 2 Şubat ATV Aldatmak 56. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! Ramazan hocanın katili tutuklandı mı? Ramazan Pişkin'in katili kim? 2 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 2 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 2 Şubat Cuma Hutbesi! 2 Mart hangi burç? 2 Mart'ta doğanların burcu nedir? 2 Mart yükseleni ne? 2 Mart burcu hangisi? 2 Mart burç özellikleri neler? 1 Mart hangi burç? 1 Mart'ta doğanların burcu nedir? 1 Mart yükseleni ne? 1 Mart burcu hangisi? 1 Mart burç özellikleri neler? Kocaeli fabrika rehin olayı nedir? Olay nerede oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title