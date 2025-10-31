Haberler

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Ucuz Penaltıyla Mağlup Olduk'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildi. Teknik direktör Selçuk İnan, maç sonrası yaptığı açıklamada, 'ucuz penaltıyla' mağlup olduklarını belirtti ve futbolun içindeki kötülükleri temizlemenin görevleri olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "ucuz penaltıyla" mağlup olduklarını söyledi.

İnan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Selçuk İnan, "İlk bölümlerde istediğimiz pozisyonları da yakaladık. Maç bize daha yakındı. Kazanabilirdik. Çalıştığımız her şeyi neredeyse sahaya yansıtabildik. Bazen pozisyonları değerlendiremediğinizde maç tehlikeli bir hal alabiliyor. 70. dakikadan sonra oyun dengede giderken aslında beklediğim bir şey oldu. Ucuz penaltıyla maçı kaybettik. Çok üzgünüm." diye konuştu.

Karşılaşmanın 90. dakikasında hakem Batuhan Kolak'ın verdiği penaltı kararıyla ilgili 40 yaşındaki teknik adam, "Onlar da insan. Hatalar da yapabilirler. Bazen hisler hataların da önüne geçiyor. Bugün içimde o hislerden biri vardı." ifadelerini kullandı.

Maçın 9. dakikasında Jerome Opoku ile çarpışmasının ardından kafasına "2 sefer" dikiş atılmasına rağmen 85. dakikaya kadar sahada kalan Serdar Dursun ile ilgili soruya Selçuk İnan, "Kendisi ve doktor sıkıntı olmadığını söylediği için oynadı. Oyuncuyu dinlemek gerekiyor. Sahada olmak istedi. Ona teşekkür ederim. Çok karakterli bir oyuncu. Arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi." yanıtını verdi.

"Futbolun içindeki kötülükleri temizlemek görevimiz"

Bahis soruşturmasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Hep umudum var. Olmaya da devam edecek. 30 seneden fazladır bu sahalardayım. Hayatımda çalışmaktan başka hiçbir şey düşünmedim. Başka şeylerin içine girmedim. Futbolun içindeki bu kötülükleri temizlemek bizim görevimiz. Bahis, yanlış kararlar ve niyetler hep konuşuldu. Türkiye'de futbolda sağlıklı bir ortam yok. Bu futbolu temiz tutmak, futbolun oyun olduğunu anlatmak ve mücadelemizi devam ettirmek bizim görevimiz."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon, Ukrayna'ya Tomahawk tedarikini onayladı

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon onayladı, gözler Trump'ta
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla maçı kaybettik

Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla kaybettik
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Babasının kullandığı tırın altında kalan 2 yaşındaki Cengiz hayatını kaybetti

Tırın altında kaldı! 2 yaşındaki çocuktan acı haber
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.