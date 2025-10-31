Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Ucuz penaltıyla mağlubiyeti kabul ettik'

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Pozisyonları değerlendiremediğinizde tehlikeli oluyor. 70'inci dakikadan sonrası beklediğim şey oldu. Ucuz penaltıyla maçı kaybettik, üzgünüm" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 11'inci hafta maçında deplasmanda RAMS Başakşehir FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Ucuz bir penaltıyla mağlup olduklarını belirten Selçuk İnan, "Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Maçın ilk bölümlerinde istediğimiz pozisyonları yakaladık. Maçı kazanabilirdik ve kazanmaya yakındık. Başakşehir iyi oyunculara sahip. Hafta boyunca çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtabildik. Pozisyonları değerlendiremediğinizde tehlikeli oluyor. 70'inci dakikadan sonrası beklediğim şey oldu. Ucuz penaltıyla maçı kaybettik, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

'BAHİS OLAYLARI HAKEMLERDE BASKI YARATMADI'

Bahis olaylarının hakemler üzerinde özgüven yarattığını söyleyen İnan, "Bahis olayları hakemlerde baskı yaratmadı. Bence özgüven yarattı. Bunu bilemeyiz. Çok klişe oldu ama hakem hakkında konuşmayacağım. Daha önce dediğim gibi onların da duyguları var. Hataları olabilir ama bazı hisler hataların önüne geçiyor. Bugün bunu hissettim. İyi niyetimizle oynamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

'BİZLERİN GÖREVİ BİR ŞEKİLDE FUTBOLU TEMİZ TUTMAK'

Futbolu temizlemenin herkesin görevi olduğunu söyleyen Selçuk İnan sözlerine şöyle devam etti:

"Benim hep umudum var. Umudum devam edecek. 40 yaşındayım ve 30 senedir sahalardayım. Çalışmaktan başka bir şey düşünmedim. Bundan sonraki dönemimde de tanıştığım, çalıştığım ve gördüğüm kim olursa olsun onlara doğruyu aktarmak ve futbolun nasıl oynandığını aktarmak istiyorum. Futbol çok eğlenceli bir oyun. Futbol içindeki kötülükleri temizlemekte bizim görevimiz. Nedenini hepimiz biliyoruz çözümü de düşünmeliyiz. Sağlıklı bir ortam yok ama dediğimiz gibi bizlerin görevi bir şekilde futbolu temiz tutmak."

'SERDAR DURSUN ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU'

Maç esnasında kanlar içerisinde kalıp oyuna devam eden Serdar Dursun için konuşan 40 yaşındaki teknik direktör, "Serdar ve doktor 'sıkıntı yok' dediği için oynadı. Oyuncu sahada kalmak istedi. Serdar Dursun çok karakterli bir oyuncu. Sağlık açısından da bir sıkıntı yok dediği için doktor devam etti. Çok istediklerini yapamadı ve oyundan çıkarmak istedim. Galatasaray maçı için takımız çok iyi form yakaladı. İyi durumdayız. Oyuncularımız iyi mücadele ediyor. Galatasaray ligin en önemli takımlarından biri ama biz kendi seyircimiz önünde iyi oynayacağız. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.