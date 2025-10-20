Haberler

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Alanyaspor Maçı Uyarısı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Alanyaspor Maçı Uyarısı
Güncelleme:
Kocaelispor'un Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor maçı öncesi performanslarının üst seviyede olduğunu belirterek, takımlarının hazırlıklarını yönlendirdi. Ayrıca oyuncularının rekabetçi ruhuna dikkat çekti.

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Alanyaspor maçı çok zor olacak, iyi kadroları var. Performansları üst seviyede, ona göre hazırlanacağız. Sakat ve eksik oyuncularımız vardı, sezon içinde hep olacak" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 25 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Körfez temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını Körfez Burunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşuyla başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Anfernee Dijksteel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: PERFORMANSLARI ÜST SEVİYEDE, ONA GÖRE HAZIRLANACAĞIZ

Galibiyeti hedeflediklerini söyleyen Selçuk İnan, "Konyaspor galibiyeti en azından takımın özgüveni açısından çok önemli oldu. Alanya maçını etkiler mi? Güven ve iştah açısından mutlaka etkileyecektir. Ancak bu başka bir maç, başka bir takım. Genelde hep böyle bakıyorum. Bir maç oynadık, kazandık ve bitti. Bizim için getirisi de var ama onunla yaşamamak gerekiyor. Alanyaspor maçı çok zor olacak, iyi kadroları var. Performansları üst seviyede, ona göre hazırlanacağız. Sakat ve eksik oyuncularımız vardı, sezon içinde hep olacak. Konyaspor'a iyi bir şekilde hazırlandık ve karşılığını da aldık. Oyuncularımı tekrar tebrik etmek isterim" diye konuştu.

Performans veren futbolcunun oynamaya devam edeceğini altını çizen İnan, "Futbol bir performans işi. İyi oyuncularımız var ama yarışmanın içindeyiz. Rakiplerimizi geçmek ve yenmek zorundayız. Kendi takımımızda da oyuncu arkadaşlarınız bir yerde rakibiniz. Onlardan daha iyiyseniz formayı giyebiliyorsunuz. Bunu da oyuncularıma aşılamaya çalışıyorum. Çok iyi bir arkadaşlık var, çok iyi bir takımız ama aynı zamanda takımın içinde de bir rekabet söz konusu. Performansı veren mutlaka oynamaya devam edecektir. Çok iyi oynadığımız, kazandığımız maçtan sonra bile farklı oyuncularla sahaya çıkabiliriz. Çünkü karşıdaki takımın oyun anlayışı da bunda etkili olacak. Bunları sürekli oyuncularımla istişare ediyoruz, ona göre de değerlendirmeler yapıyoruz" dedi.

'ONDAN BEKLENTİMİZ ÇOK FAZLA'

Bir gazetecinin, "Can Keleş'in performansını hayal kırıklığı olarak görüyor musunuz?" sorusunu İnan şu şekilde yanıtladı:

"Bende 'hayal kırıklığı' sözünün karşılığı yok. Futbolda böyle bir tabiri kullanmıyorum. Basın mensupları olarak siz bunu söyleyebilirsiniz ama ben öyle görmüyorum. Her antrenmanda ve sahada elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu bir performans işi, mutlaka performans vereceği zamanlar olacak. İyi niyetiyle devam ettiği sürece belki de formayı tekrar alacak ve gollerine başlayacaktır. Şu anki görüntüsü sezon sonuna kadar devam edecek diye bir şey yok. Ondan beklentimiz çok fazla, inşallah bu beklentiyi karşılayacak."

DİJKSTEEL: GALİP GELMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Konyaspor galibiyetinin kendilerine iyi geldiğini belirten Anfernee Dijksteel, "Galibiyetler almaya alıştığımızı düşünüyorum. Tesisteki herkes galibiyet aldığımız için çok mutlu. Alanya maçına hazırlanıp galip gelmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı
Feci kazada mucize! Su birikintisine girdi defalarca takla attı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
