Kocaelispor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaşma sağladı. Kulüp, yarın imza töreni düzenleyeceğini duyurdu. Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kocaeli temsilcisi, ligde 3. sırada yer alıyor.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yarın saat 14.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
Tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kocaeli temsilcisi, ligde 43 puanla 3. sırada yer alıyor.