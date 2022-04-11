Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı - Haberler

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Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

AA - Kadir Yıldız - Spor
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Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı kaydedildi.

Kendilerine verdikleri emekler için teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Ligde 17. sıradaki Kocaelispor, 33 puanla düşme hattında yer alıyor.

AA / Kadir Yıldız - Spor

Mehmet Altıparmak, Spor Toto, Medya, Spor, Haberler

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