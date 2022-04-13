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Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Spor
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Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyahlı kulüp geçen hafta oynanan Bursaspor maçının ardından görevinden ayrılan Mehmet Altıparmak'ın yerine, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Kocaelispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teknik Direktör Fırat Gül ve ekibi ile 2022-2023 sezonu opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Spor

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