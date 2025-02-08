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Kocaelispor Taraftarlarından Coşkulu Yürüyüş

Kocaelispor Taraftarlarından Coşkulu Yürüyüş
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Kocaelispor taraftarları, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde bando eşliğinde şehirde yürüyüş gerçekleştirdi. Taraftarlar, yeşil-siyah renklerle şehri donatırken, meşale ve bestelerle renkli anlar yaşandı.

Kocaelispor taraftarları, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, bugün saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. BU müsabaka öncesinde Kocaelispor taraftarları, şehir meydanlarında toplandı. Kritik maç öncesinde bir araya gelen Kocaelisporlular, şehri yeşil-siyah renklerle donattı. Meşalelerin yakıldığı, bestelerin söylendiği yürüyüş renkli anlara sahne oldu.

İzmit Cumhuriyet Parkı'nda toplanan taraftarlar, kortej oluşturarak Kent Meydanı'na yürüdü. Yaşlı bir teyzenin kortejin ortasında bestelere eşlik attığı anlar ise izleyenleri gülümsetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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