Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor Taraftarları TFF'ye Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup olan Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, müsabakanın 4. ve 20. dakikalarında çıkan kırmızı kartları protesto etmek için TFF'ye siyah çelenk bıraktı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup olan Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, müsabakanın 4. ve 20. dakikalarında yeşil-siyahlı takıma çıkan 2 kırmızı kartı protesto etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beylerbeyi Tesisleri'ne siyah çelenk bıraktı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 kaybetti. Kocaeli temsilcisi, mücadelenin 4. ve 20. dakikalarında çıkan 2 kırmızı kart nedeniyle maçın büyük bir bölümünü 9 kişi oynadı. Karşılaşmanın ardından taraftar grubu Hodri Meydan, müsabakanın hakemi Oğuzhan Aksu ve TFF'ye tepki olarak gece yarısı siyah çelenk yaptırdı. TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri'ne bırakılan çelenk sonrası Hodri Meydan taraftar derneğinin açıklamasında, "Stadyumlarda cirit attığınız Diyarbakır temsilcisini el üstünde tutma çabanız bugün katledilen maçla birlikte net olarak açığa çıkmıştır. Bugün maça atadığınız hakem; eyyamını başarıyla tamamlamış ve Kocaelispor'un 3 puanını çalmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol kocaeli Güncel Futbol Spor

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title