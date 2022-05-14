Kocaelispor taraftarından küme düşme tepkisi - Haberler

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Kocaelispor taraftarından küme düşme tepkisi

AA - Kadir Yıldız - Spor
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Kocaelispor'un Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 2-1 yenilerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala küme düşmesinin kesinleşmesi nedeniyle taraftarlar, futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

Kocaelispor'un Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 2-1 yenilerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala küme düşmesinin kesinleşmesi nedeniyle taraftarlar, futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

İstanbul'da yapılan maçın ardından kulübün Körfez Brunga Tesisleri'nde toplanan bir grup Kocaelispor taraftarı, futbolcular ve yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.

Takım otobüsünün tesislere girişi sırasında bazı taraftarlar, araca taş ve sahte dolar attı. Araca doğru koşan bir grup taraftara polis ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, tesis önünde güvenlik önlemi alırken, yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, uzun süre tesislerin önünde bekledi.

AA / Kadir Yıldız - Spor

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