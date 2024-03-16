Kocaelispor Taraftarı Başkanı İstifaya Çağırdı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve haftalardır istediği sonuçları alamayan Kocaelispor'da taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a açık çağrıda bulunarak, "Acilen koltuğu bırak. Taraftarı başka şeylere zorlama" dedi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig yolunda çıktığı maçlardan birkaç haftadır istediği sonuçları alamayan Kocaelispor, sezonun 27. haftasının açılış maçında Ankara ekibi Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu. Körfez ekibinin taraftar grubu Hodri Meydan, maçın ardından doğrudan kulüp başkanı Engin Koyun'u hedef alan çok sert açıklama yaptı. Gece yarısı yapılan sosyal medya paylaşımla Koyun'dan başkanlığı bırakması istendi. Hodri Meydan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Döner dönmez başkanlığı bırak"

"Seni bu şehirde, Kocaelispor başkanlık makamında hiç kimse istemiyor. En son yapılan kongrede, yeniden başkanlığa seçildiğin gün de dahil olmak üzere hiçbir zaman bu taraftar seni Kocaelispor başkanlık makamına yakıştıramadı. Şehre döner dönmez, ilk işin başkanlık görevini bırakmak olsun. Artık bu taraftarı başka şeylere zorlama. İstifa da bir hizmettir. Son hizmetini yap, hesabı öde ve koltuğu acilen bırak." - KOCAELİ