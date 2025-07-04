Kocaelispor, Süper Lig'in 5. Büyük Takımı Oldu

Kocaelispor, Süper Lig'in 5. Büyük Takımı Oldu
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Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, takımın Süper Lig'deki konumunu ve bu sezon oynayacakları derbi maçlarını değerlendirdi.

Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, Türkiye'nin 5. büyük takımı olduklarını ve Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk 7 haftasında 3 derbi oynayacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstürün belli olmasının ardından Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Bu yıl Süper Lig'e çıktık. Aslında olmamız gereken yere tekrar döndük. Bu vesileyle tüm Süper Lig takımlarına başarılar diliyorum. Biz Kocaelispor olarak ülkemizi 18 sefer Avrupa'da temsil ettik. 2 kez de Türkiye Kupası'nı müzemize götürmüş büyük bir camiayız. Biz Süper Lig'in 5. büyük takımıyız. Trabzonspor 4. büyükse biz de 5. büyüğüz. İlk 7 haftamızda 3 tane derbi maçımız var. Allah yardımcınız olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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