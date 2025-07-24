Kocaelispor Süper Lig Hazırlık Maçında Sivasspor'u 2-1 Yendi

SÜPER Ligin yeni takımlarından Kocaelispor, hazırlık maçında karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de Topuk yaylasında sürdüren Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren 1'inci lig takımlarından Sivasspor ile hazırlık maçı yaptı. Kocaelispor'un gollerini Mendes ile Agyei atarken Sivasspor'un tek golünü Bekir attı. Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan kaleci Serhat, "Böyle büyük camiaya geldiğim için çok mutluyum. İlk maçıma da çıktım. Çok heyecanlıyım bu takımla büyük başarılara ulaşmak istiyorum. Umarım dilediğimiz gibi olur. Bu sezon da bizim için çok iyi geçer. Benim transfer sürecim zaten Kocaelispor'la başladı. Kocaelispor'la bitti. Diğer takımlarla alakalı yorum yapmak istemiyorum. Burada çok mutluyum. Takım içinde de gerçekten ilk günden beri sahiplendiler. Takım arkadaşlarımız da iyi. Gayet iyi gidiyor şu an" dedi.

Kocaelisporlu Haidara ise iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

İyi çalışıyoruz kamp dönemini iyi geçiriyoruz. Süper Lig'in iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. İyi oyuncular var. Lig günden güne iyi bir duruma geliyor. Benim için de iyi bir macera olacak. Zor bir kamp dönemi oldu. Sıkı çalıştık. Son 10 günde 4 maç oynadık. Bu da fiziksel olarak bir yorgunluk getiriyor"