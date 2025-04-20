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Kocaelispor Süper Lig'e Yükseldi

Kocaelispor Süper Lig'e Yükseldi
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Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü yenmesiyle Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Gençlerbirliği'nin Bandırmaspor ile berabere kalması, Kocaelispor'un lig birinciliğini de matematiksel olarak sağlamlaştırdı.

Trendyol 1.Lig'de Süper Lig vizesini Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü yenmesiyle alan lider Kocaelispor, Gençlerbirliği'nin Bandırmaspor ile berabere kalmasıyla da ligi birinci bitirmeyi garantiledi.

Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, Süper Lig'e şampiyon olarak çıktı. Statüye göre; sezon boyunca en çok puan toplayan 2 takım direkt Süper Lig'e çıkacak, 3. olan takım doğrudan play-off finali oynayacak ve sonraki 4 sıradaki takımlar play-off elemesi oynayacak. Cumartesi günü Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesinin ardından 69 puanlı Kocaelispor, 3. sıradaki takımla puan farkını kalan haftalarda kapanamayacak şekilde açarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Ancak 58 puanda bulunan Gençlerbirliği'nin kalan 4 maçını da kazanması ve Kocaelispor'un tüm maçlarını kaybetmesi halinde Ankara ekibinin 1 puanla Körfez ekibini geçme ihtimali bulunuyordu. Bu akşam Gençlerbirliği'nin Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalması, matematiksel olarak Kocaelispor'un 1. sıradaki yerini de garantiledi. Gençlerbirliği 35. hafta sonunda puanını 59'a çıkardı fakat kalan 3 maçını kazansa da 69 puana ulaşma ihtimali kalmadı. 60 puanla ligin ikincisi Fatih Karagümrük de kalan 3 maçını kazansa bile ikili averajda Kocaelispor üstün olduğu için sıralamayı değiştiremeyecek. Kocaelispor, sezonun bitimine 3 hafta kala lig birinciliğini garantiledi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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