Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
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Kocaelispor, Süper Lig'e Yükseldi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmesiyle ilgili tebrik mesajı yayımladı. Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü yenmesi sonrası Kocaelispor, ligdeki liderliğini koruyarak yükselmeyi garantiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor için tebrik mesajı yayımladı.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e çıkması kesinleşti. Bunun üzerine TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'de Boluspor'un, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesinin ardından lig lideri Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan müsabakaların skorları sonucunda, Kocaelispor normal sezonun bitmesine 3 hafta kala ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. Başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Recep Durul'u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Kocaelispor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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