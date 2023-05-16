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Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

STAT: KocaeliHAKEMLER: Volkan Okur, Mehmet Kirişçioğlu, Halil Tolgahan Demir, Ramazan DoğanayKOCAELİSPOR: Gökhan, Alihan, Yalçın, Diogo Aleksis, Okan (Dk.78 Cengizhan), Tayfun, İlyas Kubilay (Dk.57 Beykan), Mert, Atila (Dk.90. Mehmet Sak), Mehmet Yılmaz (Dk.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Volkan Okur, Mehmet Kirişçioğlu, Halil Tolgahan Demir, Ramazan Doğanay

KOCAELİSPOR: Gökhan, Alihan, Yalçın, Diogo Aleksis, Okan (Dk.78 Cengizhan), Tayfun, İlyas Kubilay (Dk.57 Beykan), Mert, Atila (Dk.90. Mehmet Sak), Mehmet Yılmaz (Dk.90 Emre), Samed Ali

GMG KASTAMONUSPOR: Mustafa, Ergin, İsmail, Mustafa Alptekin (Dk.53 Abdulaziz), Kadir, Yasin, Bertu, Yiğit Ali (Dk.78 Buğra Ali), Ramazan

GOLLER: Dk.6 Samed Ali, Dk.88 Mehmet (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk.10 Ergin (GMG Kastamonuspor) - Dk.85 Yalçın (Kocaelispor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kocaelispor, sezonun bitimine bir hafta kala sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.

6'ncı dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanattan geliştirdiği atakta, Atila'nın pasında topla buluşan Samed Ali'nin şık bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:  1-0.

45'inci dakikada GMG Kastamonuspor eşitliği yakaladı. Yasin'in sağ kanattan çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-1.

88'inci dakikada Kocaelispor yeniden öne geçti. Atila'nın ortasında topla buluşan Mehmet Yılmaz'un vuruşunda topu ağlara gitti: 2-1.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRİP KUTLAMA YAPTI

Maçın bitiş düdüğünün ardından Kocaelispor taraftarları taraftarları büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar, sahaya girip kutlama yaptı.


- Kocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Spor

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