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Kocaelispor, sol bek Yunus Emre Gedik'i transfer etti

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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sol bek Yunus Emre Gedik'i renklerine bağladı. Kulüp, 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sol bek Yunus Emre Gedik'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Yunus Emre Gedik arasında 1 Temmuz tarihinde başlamak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Yunus Emre." denildi.

Paylaşımda açıklamasına yer verilen Yunus Emre, Türk futbolunun köklü camialarından birine geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Bu formayı layık olduğu yere taşımak için elimden gelenin fazlasını yapacağım konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Yolun sonu şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Göztepe'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak giden 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 6 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Spor

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