Kocaelispor, Sırp Kaleci Aleksandar Jovanovic ile Anlaştı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, deneyimli kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oyuncuya 'Hoş geldin' dedi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Recep Durul'un da katıldığı bildirildi.

32 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2024-2025 sezonunda Partizan formasını 46 maçta giydi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
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