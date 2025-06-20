Kocaelispor, Sırp Kaleci Aleksandar Jovanovic ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, deneyimli kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oyuncuya 'Hoş geldin' dedi.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Recep Durul'un da katıldığı bildirildi.
32 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2024-2025 sezonunda Partizan formasını 46 maçta giydi.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor