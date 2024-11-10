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Kocaelispor, Sakaryaspor'u Dev Ekrandan İzleyerek Galip Geldi

Kocaelispor, Sakaryaspor'u Dev Ekrandan İzleyerek Galip Geldi
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Kocaeli'de Kocaelispor taraftarları, Sakaryaspor-Kocaelispor maçını kent meydanında kurulan dev ekrandan izledi. 1-0'lık galibiyetle sonuçlanan maç, Kocaelispor'un Sakaryaspor deplasmanındaki 42 yıl aradan sonra elde ettiği ilk zafer oldu.

Kocaeli'de vatandaşlar, Sakaryaspor-Kocaelispor maçını kent meydanına kurulan dev ekrandan seyretti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan "Marmara derbisi"ni statta izleyemeyen Kocaelispor taraftarları, müsabakayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit kent meydanına kurulan dev ekrandan takip etti.

Alanı dolduran taraftarlar, Kocaelispor'a alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Kocaeli temsilcisinin müsabakayı 1-0'lık skorla kazanmasının ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kocaelispor, bu sonuçla Sakaryaspor deplasmanından 42 yıl sonra ilk kez galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
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