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Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile 2 Yıllık Anlaşma Sağladı

Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile 2 Yıllık Anlaşma Sağladı
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Kocaelispor, Hatayspor'dan Rigoberto Rivas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Rivas, yarın Amedspor ile oynanacak maçı tribünden izleyecek.

Kocaelispor, Hataysporlu Rigoberto Rivas ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncunun yarın Amedspor ile oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyeceği öğrenildi.

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hatayspor'un oyuncusu Rigoberto Rivas ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rigoberto Rivas transferimiz ile her konuda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz yarın stada gelip taraftarımızla maçımızı izleyecektir. Pazar günü sağlık kontrolünden geçip, tesisimizde resmi imza yapılacaktır" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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