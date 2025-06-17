Kocaelispor: "Profesyonel futbolcu Bruno Petkovic'in, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Bruno Petkovic, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için cuma günü şehrimize gelecektir." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor