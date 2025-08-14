Kocaelispor, Polonyalı Orta Saha Oyuncusu Karol Linetty ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Linetty'nin kulübe katılımı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Linetty. Karol Linetty ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Polonya Milli Takımı'nda da oynayan Linetty, son olarak İtalya'nın Torino takımında forma giydi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
