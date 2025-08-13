Kocaelispor, Polonyalı Orta Saha Oyuncusu Karol Linetty ile Anlaşma Sağladı

Kocaelispor'un anlaşma sağladığı 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye geldi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli ekibi, ön anlaşma sağladığı Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'i transfer görüşmelerini tamamlamak için Türkiye'ye getirdi. Konaklayacağı otele giden 30 yaşındaki oyuncu, yarın kulübün anlaşmalı olduğu hastanede sağlık kontrolünden geçecek. Herhangi bir sorun olmaması halinde bonservisi elinde olan Linetty, kendisini 2 yıllığına Kocaelispor'a bağlayacak imzayı atacak. - KOCAELİ