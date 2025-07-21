Kocaelispor, Pedrinho ve Barış Alıcı ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli futbolcu Pedro Filipe Barbosa Moreira (Pedrinho) ve Barış Alıcı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini sonlandırdı. Kulüp, her iki futbolcuya emekleri için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli Pedro Filipe Barbosa Moreira (Pedrinho) ve Barış Alıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda her iki futbolcunun da sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği bildirildi.

Paylaşımlarda Pedrinho ve Barış Alıcı'ya Kocaelispor'a verdikleri emekler için teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dilendi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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