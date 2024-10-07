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Kocaelispor Milli Maç Arasında Pendikspor ile Hazırlık Maçı Oynayacak

Kocaelispor Milli Maç Arasında Pendikspor ile Hazırlık Maçı Oynayacak
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Trendyol 1. Lig'de lider konumda bulunan Kocaelispor, milli maç arası nedeniyle Pendikspor ile hazırlık maçı yapacak. 12 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Pendik Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşma, Kocaelispor'un İstanbulspor'u yenerek elde ettiği liderlik sonrası önemli bir hazırlık fırsatı sunacak.

Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, lige verilen milli maç arasında Pendikspor ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol 1.Lig'de mücadele eden ve dün oynanan İstanbulspor galibiyetiyle birlikte liderlik koltuğuna oturan Kocaelispor, lige verilen milli maç arasında Pendikspor ile hazırlık maçı yapacak. 12 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşma Pendik Stadı'nda oynanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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