Kocaelispor, Mijo Caktas ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, 33 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Mijo Caktas'ın sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mijo Caktas ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mijo Caktas'ın sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki Hırvat oyuncu Kocaelispor'a 2024-2025 sezonunda dahil olmuştu.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
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