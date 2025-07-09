Kocaelispor, Massadio Haidara ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

SÜPER Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, 32 yaşındaki defans oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kocaelispor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Brest 29 forması giyen Massadio Haidara'nın transferi konusunda futbolcu ile ön protokol imzaladığını bildirmişti. Sağlık kontrollerinden geçen Massadio Haidara, Körfez Burunga Tesisleri'nde kendini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Körfez ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde: "Massadio Haidara ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Haidara."