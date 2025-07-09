Kocaelispor, Massadio Haidara ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Malili savunma oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sosyal medya hesabında Haidara'yı karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Malili savunma oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Massadio Haidara ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Haidara." ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fransa'nın Brest takımında forma giydi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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