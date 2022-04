Kocaelispor Manisa FK maçının ardından

FIRAT, MALATYA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörlerü maçı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor, sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 56. kuruluş yıldönümünde taraftara galibiyet hediye ettikleri için mutlu olduklarını kaydeden Fırat Gül, "Maça çok iyi hazırlanmamız gerektiğinin farkındaydık. Hem hücumda, hem de savunmada doğru planlamayla çıkmak maçın sonucunu belirleyecekti. Oyuncularımızın plana sadık kalması bizim için çok önemliydi. Maça aslında istediğimiz gibi başladık ama duran topta ufak bir paylaşım hatası yaptık. Bu konuda çok fazla çalışma fırsatımız olmadı, süremiz çok kısıtlıydı. Geriye düştük. Oyuncularımızın gösterdiği gayret ve maça başladığımız gibi devam etmeleri bize skoru getirdi. Goller aslında istediğimiz gibiydi. Hangi dakikada gol atmak isterseniz deseniz; devreyi kapatırken gol atıp öne geçmek bizim için çok önemliydi. Bu sefer soyunma odasının havasını da değiştiriyor. Bize çok büyük artı oldu. Bugün rakibimize göre çok ciddi avantajlıydık. Rakibimiz maça 11 kişi, biz 12 kişi başladık. Taraftarımız gerçekten müthişti. Hem maç öncesi, hem sonrası bize güzel ve özel anlar yaşattılar. Maç esnasındaki destekleri zaten rakibi baskı altına almak için bize yeterli seviyede destek verdi. Bundan sonraki maçlarda da aynı heyecan ve coşkuyla bizimle birlikte olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Öngördüğümüz her şey saha içinde oldu"

Basın mensuplarının oyuncu değişikliği, oyunda üstünlük ve kalan maçlarla ilgili sorularını yanıtlayan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel oyun, iyi futbol önemli ama bizim için de bulunduğumuz durumdan dolayı skor oyunu oynamamız gerekiyor. Son 15 dakika biz sistem değişikliği yaptık ve oyunu kilitledik. Rakip topa sahip olmuş gibi göründü ama kalemizde etkili pozisyon üretmediler. Bizim düşüncemiz de zaten buydu. Bütün alanları kapatmış olacaktık. Skor bizde olduğunda ve bu şekilde oynadığımızda bu bize sonucu getirecektir diye planlamıştık. Maçtan önce öngördüğümüz her şey saha içinde gerçekleşti. Bugün oyuncu değişiklikleriyle ilgili ilk değişikliği yaptıktan sonra Musa mecburen değişti. Öne Babacar'ı çıkarıp Yiğitali'yi aldık, orada bir pozisyon değişikliği yaptık. Oyuna başladığımız sistemle devam ettik. Devam eden dakikalarda Musa mecburen çıktığından dolayı biz normalde ikinci yarı 3 değişikliği hangi dakikalarda, kimleri yapacağımızı tahmin ediyorduk. B ve C planları vardı. Ama Musa'nın çıkması ve son değişikliği iki oyuncuyla birlikte yapmamız bizim oyunu 3 kere durdurma hakkımızı doldurdu. Normalde 5 oyuncuyu, 3 kez oyunu durdurarak değiştirebiliyorsunuz. Bu nedenle diğer değişiklikleri kullanamadık. Böyle şeyler futbolda olabiliyor. Her şey öngördüğümüz gibi olmayabiliyor. O anki şartlar ne gerektiriyorsa elimizdeki futbolcuları en verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Bundan sonra da rakiplerin maçlarıyla bizim bir ilgimiz yok. Biz oynamadığımız, kazanmadığımız sürece kimin kimi yendiğinin bir önemi kalmıyor. Bizim ne yaptığımız önemli. Biz olaya bu şekilde bakıyoruz. Bundan sonra süreçte de rakiplerle değil, aynı konsantrasyonla kendi maçlarımızla ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.

Turgay Altay: "Kaybetmeye tahammüllümüz yoktu"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay ise değerli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Play-off hedefini kovalamamız için 4 maçımızı kazanmak ve rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyecektik. Geçen haftaki galibiyetten sonra puan farkını 4'e indirmiştik. Bu anlamda bu maç çok değerliydi. Kaybetmeye tahammülümüz yoktu. Maça da bu inanç ve organizasyonla başladık. Lig öyle bir yere geldi ki her puana, her takımın ihtiyacı var. Özellikle ihtiyacı olanın da kazanmaya başladığı haftalara girdik. Kocaelispor'da bireysel oyuncu kalitesi gerçekten kuvvetli, hoca değişikliğiyle de hava yakalamış ve Kocaeli atmosferiyle sert bir deplasman. Bunun da farkındaydık. Maça da iyi başladık. Golü de bulduk. Sonrasında her şeyin bizim için daha iyiye gideceğini düşünürken orta sahadaki basit top kaybından sonra anlamsız bir gol yedik ve rakibi maça ortak ettik. Yine basit top kaybından sonra duran top ve basit bir gol daha yedik. Kocaelispor'un da ihtiyacı olduğu haftalar ve skoru korumak için oyunu bu tarafa doğru götürdüler. Biz de ikinci yarıdan itibaren gerekli riskleri alarak oyunu karşı tarafa yıktık. Pozisyon da bulduk fakat oyunun çok durması ve hakemin buna izin vermesinden dolayı oyunun ritmini bir türlü tutturamadığımız için oyunda üstünlük kuramadık. Sonuçta kaybettik, üzgünüm. Bu maçı kazansaydık play-off açısından değerli bir üç puan olacaktı. Fakat futbol böyle bir şey. Bu andan sonraki hedefimiz de tüm rakiplere karşı aynı ciddiyet ve organizasyonla oynamak ve oyuncu profilimizi gözden geçirerek ligi en iyi sıralamada bitirmek. Bu sonuç her iki tarafa da umarım hayırlı olur. Gerçekten üzgünüm" diye konuştu. - KOCAELİ

