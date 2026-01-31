Haberler

Kocaelispor, İspanyol futbolcu Mahamadou Susoho'yu kadrosuna kattı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 21 yaşındaki İspanyol futbolcu Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Susoho, İngiltere futbolu üzerinden transfer edilen bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonuna tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullandı.

Orta sahada görev yapan Mahamadou Susoho, sezonun ilk yarısında İskoç ekibi Livingston'da kiralık olarak forma giydi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
500

