Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor'da moral iftarı verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor'da moral iftarı verildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor'da moral iftarı verildi

Bursaspor yönetimi, futbolculara ve teknik heyete iftar yemeği verdi.

Bursaspor yönetimi, futbolculara ve teknik heyete iftar yemeği verdi. Yeşil-beyazlılar, Kocaelispor maçı öncesi moral depolandı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama, "Yönetim Kurulumuz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde a takımımıza iftar yemeği verdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen iftar yemeğine, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve a takım personelimiz katıldı" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor'da moral iftarı verildi

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı, iftar yemeği, Bursaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title