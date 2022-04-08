Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor'da moral iftarı verildi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor yönetimi, futbolculara ve teknik heyete iftar yemeği verdi.
Bursaspor yönetimi, futbolculara ve teknik heyete iftar yemeği verdi. Yeşil-beyazlılar, Kocaelispor maçı öncesi moral depolandı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama, "Yönetim Kurulumuz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde a takımımıza iftar yemeği verdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen iftar yemeğine, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve a takım personelimiz katıldı" ifadeleri kullanıldı. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / Spor