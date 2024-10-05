Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor kulübünün başkanı Recep Durul, deri altı enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Durul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KOCAELİ (İHA) – Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un kulüp başkanı Recep Durul enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırılarak müşahede altına alındı.

Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un kulüp başkanı Recep Durul hastaneye kaldırıldı. Deri altı enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan Durul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Recep Durul deri altı cilt enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alınmıştır. Başkanımız Recep Durul'un sağlık durumu iyi olup müşahede altında tutulmaktadır." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

kocaeli

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat

 DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

Bahçeli'den ezber bozan sözler
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 147. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Pornografik cinsel içerikli VİDEOSU çıkan hakemler kim, (TFF) isimleri ne? O.E. ve E.K. VİDEOSU yayınlandı mı? Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti? Hakem Elif Karaarslan kimdir, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? Elif Karaarslan VİDEOSU yayınlandı mı? 7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title