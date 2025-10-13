Kocaelispor, Konyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere, milli takım aralarının hocalar ve futbolcular için zor bir dönem olduğunu, bu sürecin birlikte çalışılmadığı için sanıldığı gibi avantaj sağlamadığını söyledi.

İnan, takımdan 5 oyuncunun milli takımda olduğuna değinerek, "Neredeyse antrenmansız Konya'ya götüreceğimiz oyuncularımız var. Bu bizim için dezavantaj. Sakatlarımız var. Massadio Haidara yine sakatlandı. Yanımızda olmayacak. Darko Churlinov'un ufak sakatlığı var. Göreceğiz oynayabilecek mi? Oyuncularımız çok uzak mesafelerden geliyor, onların durumuna bakacağız. Cezalı oyuncumuz Show var. Böyle sıraladığınızda isteseniz de istediğiniz kadroyla çıkamıyorsunuz." diye konuştu.

Konyaspor deplasmanın zor olduğunu söyleyen İnan, "İstikrarlı takımları, önemli oyuncuları var. Kendi sahalarında, seyircisiyle güçlü bir profil çiziyorlar ancak biz iyi yoldayız, iyi bir takımımız var. Konyaspor kadar mücadele edersek onlardan mutlaka 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Takımıma güveniyorum. Çok istekliler, en azından bir hava yakaladık. Bunu sürdürmek adına galibiyet serisini devam ettirmemiz gerekiyor. Oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyorum. Kazanmak isteyen bir takım yaratmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyen İnan, "En son Kocaeli'deki maçta ben de oynamıştım. İsmet Paşa Stadı'ndaki maçı o zaman 1-0 kazanmıştık. Yarın da umarım maçı kazanırız. Önemli oyuncularımız var. Umarım Dünya Kupası'nda bizi temsil ederler." ifadelerini kullandı.

Tayfur Bingöl: "İlk hedefimiz galibiyet"

Kocaelisporlu futbolcu Tayfur Bingöl ise Konyaspor maçının önemine değinerek, "Önümüzdeki Konyaspor maçından galibiyet veya puanlar almak istiyoruz. İlk hedefimiz galibiyet." dedi.

Bingöl, her maçta baskılı oyun oynadıklarını, tek şansızlıklarının gol atmakla ilgili olduğunu belirterek, "Şu an ligde kırmızı bölgenin üzerindeyiz. Bu böyle devam edecek. İlk devreyi 10'uncu sıralarda bitireceğiz gibi gözüküyor." diye konuştu.

Lige iyi başlayanların bazen kötü bitirebildiğini veya tam tersinin yaşandığına işaret eden Bingöl, Konyaspor maçından 3 puanla ayrılacaklarına inandığını ifade etti.

Bingöl, A Milli Takım'a Gürcistan karşısında başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.