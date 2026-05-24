Kocaelispor'da kongre sürüyor, söz delegelerde

Olağan seçimli mali genel kurulu süren Kocaelispor'da kongre üyeleri söz alarak eleştiri ve önerilerini dile getirdi. Taraftar derneği başkanı Enver Güler salonda, "Hep aynı insanlar var. Değişen bir şey yok. Yürüyüş Yolu'na 'Kocaelispor'a başarılar dilerim' pankartı asmakla Kocaelisporlu olunmuyor. Biz şehrimize ve takımımıza sahip çıktık. Bu her babayiğidin harcı değil" dedi.

Kocaelispor'un olağan seçimli mali genel kurulu Kocaeli Kongre Merkezi'nde sürüyor. Mali ve sportif faaliyet raporlarının ardından denetim kurulu ve disiplin kurulu raporları okundu. Raporların ardından söz alan delegeler düşüncelerini, eleştirilerini ve önerilerini ifade etti. Taraftarlar adında Hodri Meydan Dernek Başkanı Enver Güler kürsüye çıktı. Güler, "Bakıyoruz ki hep aynı insanlar, hep aynı ağabeyler var. Değişen bir şey yok. Süper Lig'de ilk 10'da olan Kocaelispor'un kongresinde tüm koltuklarının dolması gerekiyordu. Sadece konuşuluyor. Doğru bir şey değil. Dernek olarak son 1 haftadır ciddi görüşmeler yaptık. Kocaelispor'un menfaatlerinin ön alanlarda tuttuğunu düşündüğümüz insanlarla görüştük. Bizim Kocaelisporluluk anlayışımız çoğu insanımızın anlayışıyla örtüşmüyor. Yürüyüş Yolu'na 'Kocaelispor'a başarılar dilerim' pankartı asanların samimiyetine çok inanmıyoruz. Pankart asmakla Kocaelisporlu olunmuyor. Bakkaldan aldığımız destek ile kravatlı ağabeylerden aldığımız destek arasında fark var. Bakkal ağabeyin desteği daha kıymetli" dedi.

"Mütevazı değiliz. Yaptığımız her babayiğidin harcı değildir"

Takıma sahip çıktıklarının altını çizen Enver Güler, "Şehrimize ve takımıza sahip çıktık. İlk 7 maçta 2 puan alan takımın arkasında durmak her babayiğidin harcı değildir. Mütevazi değiliz. Bu takım ilk 10'da ligi tamamladıysa bunun en büyük sahibi biziz. Kimse bizim babamızın oğlu değil. Recep Durul da öyle. Recep Durul'un mücadelesini görüyoruz. Varsa başka babayiğit çıksın, onları da destekleyim. Mali tablomuzun taraftarımıza şeffaf bir şekilde duyurulmasını istiyoruz. Tüzüğümüzün de değişikliğe uğraması gerekiyor. Bu arada kimse bize 'Sizin yerini şurası' diyemez. Biz istediğimiz yere otururuz. Korkutucu bir takım olmak istiyoruz. Sayın başkan Avrupa için söz vermiştiniz. Bu sezon sonu bunu görelim" şeklinde konuştu.

Kulübün eski kulüp müdürlerinden İlker Uzel ise yönetim kurulunda yer alan birkaç ismin üye olmadığını, listede yer alamayacağını söyledi. Konuşmaların ardından mali tablonun ibra edilmesine geçildi. Salona delegeler dışında taraftarların da alındığı belirtildi, oylama yapılarak divan tarafından salon boşaltıldı. 15 dakikalık aranın ardından yalnızca delegeler oylamaya katılmak üzere salona alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı