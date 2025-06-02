Kocaelispor Kombine Bilet Satışlarına Başladı

Kocaelispor Kombine Bilet Satışlarına Başladı
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Kocaelispor, 31 Ağustos'a kadar sürecek kombine bilet satışlarının başladığını duyurdu. Taraftarlar kombine biletlerini online ve KS Store'dan alabilecek. Öğrenci ve aileler için de özel indirimler sunulacak.

Kocaelispor, kombine genel satış döneminin başladığını duyurdu. Taraftarlar, 31 Ağustos'a kadar kombine biletlerini hem online hem de KS Store'dan temin edebilecek. Öğrenci ve aileler için ise yüzde 41 indirimli özel satışlar sadece fiziki bilet noktasında yapılacak.

Kocaelispor, kombine genel satış döneminin başladığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan duyuruda, "2 Haziran Pazartesi günü itibariyle kombine satışlarında dördüncü ve son aşamaya geçilmiş olup, 31 Ağustos 2025 23.59'a kadar sezonluk kombine satışları tüm taraftarlarımız için başlatılmıştır. Sezonluk kombine satışları hem KS Store bilet satış noktasında hem de www.passo.com.tr ile akıllı telefonlardaki Passolig uygulamasında yapılacaktır. Kombine almak isteyen taraftarlarımızın kombine satın alma işlemi öncesinde Kocaelispor logolu Passolig kartlarının E-bilet kullanım sürelerini 31 Mayıs 2026 tarihine kadar uzatmaları gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. İlaveten, daha önce detayları verildiği üzere öğrenci ve aileler için stadyumda bulunan tüm tribünlerde yüzde 41 indirimli kombine satışları da taraftarlarımız için açılmış olup, aile ve öğrenci indirimli kombine alımları öncesinde bilet satış sorumlusuna belge ibraz etme zorunluluğu olduğu için aile ve öğrenci indirimli kombinelerin satışı sadece KS Store bilet satış noktasında yapılacaktır. Öğrenci indiriminden yararlanmak isteyen taraftarlarımız öğrenci olduklarını gösterir resmi bir belgeyi, aile indiriminden yararlanmak isteyen taraftarlarımız ise kimlik belgelerini ibraz etmeleri zaruridir. Aile kombineleri aşağıdaki şekilde 5 farklı versiyonda satılacaktır. Baba, anne ve en fazla 5 çocuk- baba ve en fazla 5 çocuk- anne ve en fazla 5 çocuk- baba ve anne- en az 2, en fazla 7 kardeş. Kombine satışlarının sadece Kocaelispor logolu Passolig kart sahiplerine yapılacağını tekrardan hatırlatmak isteriz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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