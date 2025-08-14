Kocaelispor, Karol Linetty ile Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Karol Linetty ile Sözleşme İmzaladı
Kocaelispor, 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Linetty, sağlık kontrollerinin ardından kulüp tesislerinde sözleşmeyi imzaladı.

Kocaelispor, son olarak Seria A ekiplerinden Torino forması giyen Karol Linetty ile ön protokol imzaladığı bildirmişti. Kente gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Karol Linetty, Körfez Burunga Tesisleri'nde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulübün soysal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Linetty. Karol Linetty ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
