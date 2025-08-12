Kocaelispor, Karol Linetty ile Ön Protokol İmzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile ön protokol imzaladığını duyurdu. Linetty, sağlık kontrolleri için şehre gelecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile ön protokol imzalandığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Karol Linetty arasında ön protokol akdedilmiş olup futbolcu, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sponsor hastanemiz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Polonya Milli Takımı'nda da oynayan Linetty, son olarak İtalya'nın Torino takımında forma giydi.

