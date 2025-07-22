Kocaelispor, Kaleci Serhat Taşdelen'i Transfer Etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu'dan 21 yaşındaki kaleci Serhat Taşdelen'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Anlaşmanın sonraki satıştan yüzde 50 pay şartıyla sağlandığı bildirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, son olarak Altınordu'da forma giyen 21 yaşındaki kaleci Serhat Taşdelen'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'da transfer süreci devam ediyor. Körfez ekibinin, Altınordu FK ile 21 yaşındaki 1.88'lik kaleci Serhat Öztaşdelen için görüşmeleri neticelendi. Kocaelispor Serhat Öztaşdelen'i 2+1 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşma sonraki satıştan yüzde 50 pay şartıyla sağlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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