Kocaelispor, Kaleci Aleksandar Jovanovic ile Sözleşme İmzaladı

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Kocaelispor, yeni sezon öncesi başarılı kaleci Aleksandar Jovanovic için FK Partizan ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolünden geçmek üzere Kocaeli'ye davet edildi.

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, başarılı kaleci Aleksandar Jovanovic için kulübü FK Partizan ile sözleşme imzaladı. Futbolcu sağlık kontrolü için Kocaeli'ye davet edildi.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da golcünün ardından kaleci transferi de bitirildi. Hafta başında Petkovic'i renklerine bağladığını duyuran Körfez ekibi bugün de bonservisle ilgili pürüzlerin giderildiği kaleci Aleksandar Jovanovic için kulübü FK Partizan ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 32 yaşındaki kaleci sağlık kontrolünden geçmek üzere Kocaeli'ye davet edildi. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanovic'in, ekonomik ve tescil haklarını elinde bulunduran Sırbistan Futbol Federasyonu'na tescilli FK Partizan ile kulübümüz arasında futbolcunun kulübümüze nihai transferi hususunda transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu Aleksandar Jovanovic, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve akabinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize davet edilmiştir."

Aleksandar Jovanovic kimdir?

Kariyerine Rad'ta başlayan kaleci Aleksandar Jovanovic, Donji Srem, Radnicki Nis, Danimarka'da AGF, İspanyol ekibi Huesca ve Kıbrıs'ta Apollon Limassol takımlarında forma giydi. 1.91 boyundaki deneyim kaleci 2023 yılında Partizan'a imza attı. 2016 yılında Sırbistan milli takım formasını da giymeye başlayan Jovanovic geçen sezon ülkesinde yılın takımına da seçildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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