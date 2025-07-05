Kocaelispor, Joseph Nonge'yi Juventus'tan Transfer Etti

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge'nin transferi için Juventus ile anlaşma sağladı. 20 yaşındaki Belçikalı futbolcu sağlık kontrolü için şehre geldi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge'nin transferi için kulübü Juventus ile mutabakata varıldığını bildirdi.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende'nin kulübümüze nihai transferi konusunda Juventus ile mutabakata varılmış olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimizde." ifadelerine yer verildi.

20 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geride kalan sezon Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes ve İsviçre Süper Ligi temsilcisi Servette'te kiralık olarak forma giydi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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