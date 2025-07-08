Kocaelispor, Joseph Nonge Boende ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Joseph Nonge Boende ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzaladı.

KOCAELİSPOR, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Joseph Nonge Boende'nin transferi konusunda kulübü Juventus ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Körfez Burunga Tesisleri'nde Boende kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde: "Joseph Nonge Boende ile kulübümüz arasında 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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