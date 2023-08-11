Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor, Joao Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncu Joao Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncu Joao Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Joao Pedro Reis Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor

Joao Pedro Trendyol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title