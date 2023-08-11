Kocaelispor, Joao Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncu Joao Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncu Joao Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Joao Pedro Reis Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor