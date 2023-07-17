Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor, İsveçli oyuncu Fofana'yı kiraladı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, İsveç ekibi Hammarby IF'den orta saha oyuncusu Ibrahima Breze Fofana'yı 1 yıllığına kiraladı. Kulüp, Fofana'yı satın alma opsiyonuyla birlikte transfer ettiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, İsveç ekibi Hammarby IF'den orta saha oyuncusu Ibrahima Breze Fofana'yı, 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hammarby IF'den Ibrahima Breze Fofana'yı, satın alma opsiyonu ile beraber bir yıllığına kiralamıştır. Ailemize hoş geldin Fofana." ifadelerine yer verildi.

Fofana için Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor

Trendyol İsveç Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title