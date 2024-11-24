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Kocaelispor ile Bandırmaspor Maçında Gergin Anlar

Kocaelispor ile Bandırmaspor Maçında Gergin Anlar
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TFF 1. Lig'in 13. haftasındaki Kocaelispor-Bandırmaspor maçında, konuk ekip taraftarları ile Kocaelispor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Olaylar, polisin araya girmesiyle sona erdi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor arasında oynanan maçta konuk ekibin öne geçmesinin ardından basın tribünü önüne alınan konuk ekip taraftarıyla Kocaelispor taraftarı arasında dakikalar süren gerginlik yaşandı. Tansiyonu araya giren polis düşürdü.

Trendyol 1.Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor arasında oynanan karşılaşmada basın tribününde gerginlik yaşandı. Maçın 56. dakikasında Josip Vukovic ters vuruşla topu kendi kalesine gönderince Bandırmaspor 2-1 öne geçti. Basın tribününün bir bölümüne alınan konuk ekip yöneticileri, futbolcu akrabaları ve davetlileri golün ardından büyük sevinç yaşadı. Kocaelispor taraftarıyla bir arada oturan konuk takım taraftarı sevincin ardından önce sözlü münakaşa yaşamaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışmanın sonlanması beklenirken tansiyon daha da yükseldi. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın'ın ve ardından Kocaelispor yöneticilerinin de dahil olduğu gerginlik polisin araya girmesiyle sona erdi. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda basın mensuplarının çalışma alanının hemen önünde yaşanan tartışma ve itiş kakış nedeniyle gazeteciler maçı takip edemedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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