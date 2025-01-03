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Kocaelispor - Iğdır FK Maçında Olaylar: 7 Taraftar Gözaltında

Kocaelispor - Iğdır FK Maçında Olaylar: 7 Taraftar Gözaltında
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Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan maçta deplasman tribününde çıkan olaylar sonucu 7 taraftar gözaltına alındı. Olaylar, yedek kulübeden başlayarak tribünlere yayıldı ve bir polis memuru yaralandı.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada deplasman tribününde yaşanan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı ve haklarında işlem yapıldı.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada tribünler karıştı. Dakikalar 30'u gösterdiğinde misafir takım yedek kulübesinden başlayan, kulübe arkası Kocaelispor tribünlerinde gerilmeye neden olan, deplasman tribününde bariyer ve koltukların kırılması ile bir polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Bu 7 kişiye işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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