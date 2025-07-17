Kocaelispor, Hırvat Santrfor Bruno Petkovic ile Anlaştı

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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile ön protokol imzaladı. Petkovic'in sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünün başarılı şekilde sonuçlanması şartına bağlı olarak Petkovic ile ön protokol imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu Kocaelispor Futbol A Takımı ve Genç Takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır."

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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